Во Франции задержали готовивших теракт выходцев из России

В общей сложности были арестованы семь молодых людей

Во Французском городе Страсбург арестовали выходцев из России и Таджикистана, подозреваемых в подготовке теракта на территории страны.

Об этом сообщает издание Franceinfo.

В сообщении указывается, что пять из них уже известны правоохранителям как люди, которые симпатизируют радикальному исламу.

Еще двое недавно прибыли в страну. Правоохранительные органы сообщили, что целью террористов был террористический акт на рождественском базаре в департаменте Нижний Рейн, являющийся популярной целью среди исламистов.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента США по делам Европы Майкл Тирре заявил, что российские военные пройдут гражданские дома, детские игрушки и тела убитых, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ.

Кроме того, мы ранее информировали, что "Исламское государство" подтвердило гибель своего лидера и объявило имя нового халифа.

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