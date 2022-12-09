Во Франции задержали готовивших теракт выходцев из России

В общей сложности были арестованы семь молодых людей
Во Французском городе Страсбург арестовали выходцев из России и Таджикистана, подозреваемых в подготовке теракта на территории страны.
Об этом сообщает издание Franceinfo.
В сообщении указывается, что пять из них уже известны правоохранителям как люди, которые симпатизируют радикальному исламу.
Еще двое недавно прибыли в страну. Правоохранительные органы сообщили, что целью террористов был террористический акт на рождественском базаре в департаменте Нижний Рейн, являющийся популярной целью среди исламистов.
Напомним, ранее представитель Государственного департамента США по делам Европы Майкл Тирре заявил, что российские военные пройдут гражданские дома, детские игрушки и тела убитых, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ.
Кроме того, мы ранее информировали, что "Исламское государство" подтвердило гибель своего лидера и объявило имя нового халифа.
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