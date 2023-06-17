Во Франции задержали юношу из-за покушения на Макрона: что известно

Французские полицейские задержали в Париже 20-летнего парня, бросившего дымовую шашку в вертолет президента Эммануэля Макрона во время апрельских протестов против пенсионной реформы. Ему предъявлены обвинения в попытке покушения на главу государства.

Об этом сообщает Le Parisien.

Юноша 27 апреля 2023 года бросил дымовую шашку в вертолет президента Эммануэля Макрона в регионе Дуб. Во время протеста против закона о пенсионной реформе военные были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы отразить нападения митингующих. Когда президентский вертолет Puma уже улетал с места происшествия, молодой человек бросил в воздушное судно дымовую шашку.

Прокуратура обвиняет задержанного в том, что он мог поставить под угрозу жизнь солдат в вертолете и убить Эммануэля Макрона.

Парня также хотят заставить пройти психологическую экспертизу.

Напомним, мощное землетрясение во Франции заставило сотни людей покинуть поврежденные дома.

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