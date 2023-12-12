Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер по обвинению в изнасиловании: что известно

На писателя подала жалобу молодая женщина, которая утверждает, что имела с ним первый сексуальный контакт с согласия, после которого случился второй контакт, но уже без согласия в ту же ночь.

Прокурор города По (департамент Атлантические Пиренеи) объявил 12 декабря, что Фредерик Бегбедер был взят под стражу в полицейском участке в связи с предварительным расследованием по факту изнасилования.

Как сообщает France Bleu.

"Около 9 утра его вызвали в полицейский участок на допрос в рамках предварительного расследования", — сообщили источники в полиции.

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По данным издания, прошлым летом на писателя подала жалобу молодая женщина. Она утверждает, что имела с ним первый сексуальный контакт с согласия, после которого случился второй контакт, но уже без согласия в ту же ночь. События происходили в гостиничном номере.

По информации источников, близких к делу, заявительница и подозреваемый имели отношения в течение нескольких месяцев, которые начались, когда девушка была еще несовершеннолетней.

Фредерик Бегбедер – французский писатель и публицист, а также сценарист, актер и режиссер. Он автор десятка романов, изданных на разных языках мира, в том числе и на украинском. Среди них бестселлерами стали "99 франков" и "Любовь живет три года".

Как сообщает "Укринформ", французский писатель Фредерик Бегбедер помогал собирать средства для защитников Николаева. Для этого один из украинских фондов привлек его к участию в благотворительном мероприятии в Париже.

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