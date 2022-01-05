Во Франции зафиксировали новый максимум COVID-больных: какова ситуация в стране

Среднесуточная заболеваемость во Франции за неделю увеличилась более чем вдвое.

Во Франции во вторник, 4 января, зафиксировали 271 686 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что среднесуточная заболеваемость во Франции за неделю увеличилась более чем вдвое, тогда как общий уровень инфицирования за неделю достиг более 1671 человека на 100 тысяч населения.

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Более 20 тысяч французских граждан в настоящее время находятся в больницах с коронавирусом. В отделениях интенсивной терапии по всей стране заполнено более 72% COVID-кроватей. Большинство пациентов не привиты, хотя 77% населения Франции получили по меньшей мере две дозы вакцины.

С начала пандемии во Франции подтвердили более 123 тысяч смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, что является одним из самых высоких показателей смертности в мире.

Французское правительство ранее усилило ряд карантинных ограничений, в частности вернув требование относительно ношения масок в некоторых местах под открытым небом.

Между тем в Великобритании во вторник также сообщили о рекордных 218 274 новых случаях заражения COVID-19, а в Германии за сутки зафиксировали 30 561 больного.

Во Франции на фоне вспышки COVID-19 вступили в силу новые ограничения | Новости мира