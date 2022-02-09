Во Франции загорелась фабрика денег, где печатают банкноты евро: видео

Во Франции загорелась фабрика денег, где печатают банкноты евро: видео

От отравления угарным газом пострадали 24 работника типографии.

В среду, 9 февраля, во французском городе Шамальери возник пожар в исторической типографии Банка Франции, где было напечатано и введено в обращение большинство банкнот номиналом в 20 евро.

Об этом сообщает издание France Bleu Pays d'Auvergne, опубликовав видео с места пожара.

По предварительной информации, возгорание возникло в лаборатории, расположенной в производственной мастерской, в задней части типографии.

Огонь пробился на крышу здания и клубы дыма взвились над фабрикой денег. Для ликвидации пожара было привлечено 60 пожарных, вокруг здания выстроили охранный периметр.

В соцсетях префектура призвала жителей в городе оставаться дома и не открывать окна из-за значительного задымления.

В результате инцидента пострадали 24 работника типографии, которые надышались дымом. Четверых из них пришлось госпитализировать. Пострадали ли от огня купюры — не сообщается.

Un incendie touche l'imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d'informations à venir sur @FBAuvergne pic.twitter.com/9Php5Y8MCB — Франция Блеу Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) 9 февраля 2022

Известно, что типография Banque de France базируется в Шамальери уже более 100 лет. Ежегодно там производят не менее 2,5 миллиарда банкнот. Большинство банкнот номиналом 20 евро, которые были введены в обращение, было напечатано именно здесь.

Напомним, ранее по неизвестным причинам масштабный пожар вспыхнул на складах автомобильного концерна Skoda в окрестностях чешской столицы Праги. По предварительным расчетам, ущерб нанесенный предприятию достигает более 40 миллионов долларов.

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