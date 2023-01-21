Во Франции закрывается пропагандистский телеканал RT после блокировки счетов

При этом пропагандисты почему-то пожаловались на правящую партию Франции.

Российский пропагандистский телеканал RT France сообщил о своем закрытии во Франции после того, как его счета были заблокированы в рамках девятого пакета санкций ЕС против России.

Об этом телеканал сообщил в Сети.

"После пяти лет настойчивости правящая власть достигла своей цели: закрытие RT France", – говорится в пресс-релизе медиа.

Также читайте Россия развернула в США мощную кампанию по дезинформации против Украины: кто подогревает агрессивные настроения

Авторы сообщения добавили, что RT France не может продолжать работу из-за заморозки банковских счетов.

"Под прикрытием 9-го пакета санкций против России – который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании – Генеральная дирекция казначейства решила заморозить банковские счета RT France, что делает невозможным продолжение нашей деятельности", – говорится в заявлении.

Напомним, только 19 января стало известно, что во Франции заблокировали все средства пропагандистского телеканала RT France в рамках действия девятого пакета санкций ЕС против России за ее вторжение в Украину.

Заметим, что под последние санкции ЕС попали российские каналы, которые находятся под влиянием Кремля и "распространяют российскую дезинформацию и пропаганду". Речь идет о "НТВ", "Первом канале", "России 1" и "РЕН ТВ".

Добавим, что берлинская прокуратура начала расследование работы в городе "российского дома науки и культуры". Будет проведена проверка на нарушение закона о внешнеэкономической деятельности. Речь идет о европейских санкциях против РФ.

Уже готовятся к Гааге: риторика пропагандистов в России изменилась

Читайте также: