Во Франции заявили о "молниеносном" начале пятой волны COVID-19

Менее чем за неделю заболеваемость COVID-19 выросла со 100 до 164 случаев на 100 тысяч жителей.
Во Франции заявили о "молниеносном" начале пятой волны пандемии COVID-19, поскольку заболеваемость коронавирусом в стране за неделю выросла почти на 80%.
Об этом со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Атталя сообщает Le Figaro.
По его словам, "менее чем за неделю заболеваемость выросла со 100 до 164 случаев" на 100 тысяч человек.
В связи с этим в стране усилили контроль за использованием так называемых "санитарных пропусков", подтверждающих наличие вакцинации или выздоровления от COVID-19.
Так, за первые четыре дня этой недели проверили почти 70 тысяч граждан и более 4,3 тысяч общественных учреждений. Это на 102% больше, чем на прошлой неделе.
В скором времени справка также станет необходимой для посещения горнолыжных курортов, которые недавно возобновили свою деятельность после особо сложного сезона 2020-2021 годов.
Сейчас "санитарный пропуск" не является обязательным: он станет таким, если национальный уровень заболеваемости превысит порог в 200 случаев на 100 тысяч жителей. В то же время Атталь убежден, что Франция достигнет соответствующей отметки "в ближайшие дни".
Впрочем, представитель правительства отметил "сильные стороны" страны, указав, что показатель вакцинации среди французских граждан выше, чем у многих европейских соседей.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.