Во Франции заявили о столкновении Запада с Россией в стратегической перспективе

Страны Запада должны готовиться к вероятному столкновению с Россией в долгосрочной перспективе после нападения на Украину.

Об этом говорится в новом стратегическом обзоре Генерального секретариата Франции по национальной обороне и безопасности (SGDSN).

В документе указывается, что вторжение в Украину вызвало раскол и необратимость стратегического выбора России, который заставляет ожидать конфронтации со странами Запада.

Во Франции прогнозируют, что конфронтация с Россией может произойти в долгосрочной перспективе в разных регионах.

Также в документе написано, что Россия пытается сломать всю европейскую безопасность в стратегической перспективе, включая войну против Украины, которая стала наиболее открытой и грубой.

"В реализации своего стремления к власти, задуманного как противостояние тому, что Россия называет "коллективным Западом", Москва давно выступает за косвенный подход, опирающийся прежде всего на политико-дипломатический подрыв", – говорится в документе.

Кроме того, во Франции заявили, что Россия пробует переписать историю, чтоб оправдать свои империалистические амбиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция предоставит Украине шесть гаубиц Caesar, которые она планирует передать ВСУ в ближайшие недели.

Также мы информировали, что Вашингтон и его союзники не видят перспектив скорейшего прекращения войны в Украине путем переговоров.

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