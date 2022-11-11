Во Франции заявили о столкновении Запада с Россией в стратегической перспективе

Россия переписывает историю, пытаясь оправдать свои империалистические амбиции
Страны Запада должны готовиться к вероятному столкновению с Россией в долгосрочной перспективе после нападения на Украину.
Об этом говорится в новом стратегическом обзоре Генерального секретариата Франции по национальной обороне и безопасности (SGDSN).
В документе указывается, что вторжение в Украину вызвало раскол и необратимость стратегического выбора России, который заставляет ожидать конфронтации со странами Запада.
Во Франции прогнозируют, что конфронтация с Россией может произойти в долгосрочной перспективе в разных регионах.
Также в документе написано, что Россия пытается сломать всю европейскую безопасность в стратегической перспективе, включая войну против Украины, которая стала наиболее открытой и грубой.
"В реализации своего стремления к власти, задуманного как противостояние тому, что Россия называет "коллективным Западом", Москва давно выступает за косвенный подход, опирающийся прежде всего на политико-дипломатический подрыв", – говорится в документе.
Кроме того, во Франции заявили, что Россия пробует переписать историю, чтоб оправдать свои империалистические амбиции.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция предоставит Украине шесть гаубиц Caesar, которые она планирует передать ВСУ в ближайшие недели.
Также мы информировали, что Вашингтон и его союзники не видят перспектив скорейшего прекращения войны в Украине путем переговоров.
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