Во Франции бьют тревогу: Россия ведет подозрительную активность под водой и в космосе

Российская субмарина / © flot.com

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Начальник Генерального штаба обороны Франции Тьерри Буркхард на редкой пресс-конференции в пятницу заявил, что Россия, вероятно, пытается милитаризировать космос, что может противоречить международному праву. По его словам, Москва использует спутники для шпионажа и потенциального вмешательства в работу французских космических систем.

Об этом сообщило издание Politico.

Буркхард также выразил «чрезвычайное беспокойство» действиями российских подводных лодок, которые регулярно заходят в Северную Атлантику и Средиземное море, чтобы следить за стратегически важными для Франции районами. Он отметил, что Кремль является «постоянной угрозой», которая становится все более технологичной и непредсказуемой.

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Французский генерал не призвал прямо к увеличению оборонного бюджета, но предупредил, что эффективный ответ на новые угрозы «имеет свою цену». Ожидается, что к 2030 году Франция увеличит военные расходы до 67,4 миллиарда евро.

Это заявление прозвучало накануне воскресного обращения президента Эммануэля Макрона по оборонной политике страны, которое может содержать важные инициативы на фоне роста глобального напряжения, в том числе и на Ближнем Востоке.

Напомним, недавно министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что демилитаризация Украины — это «красная линия», которую Париж никогда не пересечет.