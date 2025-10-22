Музей Дидро во Франции / © france3-regions.francetvinfo.fr

Францию всколыхнула новая дерзкая кража культурных ценностей: в старинном городе Лангр (департамент Верхняя Марна) неизвестные злоумышленники похитили значительную часть нумизматической коллекции, известной как «сокровище», экспонировавшейся в Музее света Дени Дидро (Maison des Lumières Denis Diderot).

Об этом информирует France 3 Régions.

Ограбление произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 20 октября, что лишь усиливает резонанс события, ведь оно произошло буквально на следующий день после громкой кражи в парижском Лувре.

Работники муниципальных служб Лангра, прибывшие в музей утром, обнаружили тревожные признаки взлома. Поскольку здание по традиции закрыто для посетителей по понедельникам, внутри никого не было. Воры проникли, взломав входную раздвижную дверь. В помещении они разбили защитную витрину и вынесли оттуда часть редких золотых и серебряных монет, известных как «сокровище музея».

Предварительная оценка преступления указывает на его целенаправленный характер: злоумышленники действовали избирательно, забрав лишь определенную часть монет, но не трогая другие экспонаты.

В официальном обращении мэрии Лангра подтверждено, что полиция и руководство музея немедленно начали расследование. Факт исчезновения нумизматического собрания, найденного во время реставрации здания Hôtel du Breuil (нынешнее расположение музея), подтвержден. Разбитую витрину со следами похищения нашли на полу выставочного зала.

Сейчас музейные эксперты проводят скрупулезную инвентаризацию, чтобы установить точное количество и стоимость похищенных артефактов, после чего полные данные будут переданы следственным органам.

История сокровища

Похищенные монеты были частью уникального «клада», обнаруженного строителями в ноябре 2011 года во время ремонтных работ на площади Бюрель. Рабочие, которые переоборудовали бывший Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain под будущий музей Дени Дидро, нашли за старыми деревянными панелями клад из почти 2 000 монет: 1633 серебряных и 319 золотых, датированных 1790-1840 годами.

Согласно французскому законодательству, находку разделили между рабочим-изобретателем и городом Лангр, как владельцем здания. Часть сокровища, выставленная для публики, на момент открытия оценивалась примерно в 90 000 евро.

Следователи предполагают, что ограбление было тщательно спланировано и выполнено профессионалами, вероятно, в ночь с воскресенья на понедельник.

Этот инцидент произошел на фоне общенационального напряжения из-за ограбления Лувра, что уже заставило МВД Франции распорядиться об усилении охраны всех ключевых культурных объектов страны.

Музей Дидро остается закрытым на неопределенный срок. Городские власти Лангра уже наняли частную охранную фирму для ночного патрулирования и начали экстренную модернизацию всей системы безопасности заведения. Мэрия города резко осудила преступление, назвав его «актом вандализма и кражи, наносящим ущерб общему культурному наследию».

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 октября в Лувре произошло «ограбление века» — неизвестные похитили бесценные драгоценностифранцузской короны времен Наполеона III из Галереи Аполлона. Воры за семь минут разбили двойное бронированное стекло «болгаркой» и скрылись. Прокуратура Парижа открыла дело об организованной краже. Убытки оценили в 88 миллионов евро