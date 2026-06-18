Во Франции подожгли производство дронов для ВСУ: спецслужбы задержали шпиона из Беларуси

Французские спецслужбы проверяют российский след в поджоге предприятия / © Getty Images/Fotobank

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В начале июня на юго-западе Франции неизвестные атаковали коктейлями Молотова завод компании Delair, поставляющей беспилотники для Украины. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди местных силовиков из-за возможного иностранного вмешательства в работу критической инфраструктуры.

Об этом дерзком нападении на производителя оборонной продукции сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По информации журналистов, следователи рассматривают два эпизода с атакой и подозрительной видеосъемкой как часть более масштабной диверсионной операции.

Нападение на предприятие и задержание шпиона

Первый инцидент произошел 1 июня, когда камеры наблюдения зафиксировали нескольких человек, забрасывающих заднюю часть здания бутылками с зажигательной смесью. Прокуратура города Тулуза сразу открыла уголовное производство по статье о причинении вреда с применением крайне опасных для людей средств.

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Через несколько дней стражи порядка задержали гражданина Беларуси, который снимал на видео секретный прототип беспилотника вблизи этого предприятия. Ему уже предъявлено официальное обвинение в шпионаже и грубом нарушении правил пребывания в закрытой зоне оборонного производства.

Российский след и масштабные поставки Украине

Французские спецслужбы не исключают российский след, что согласуется с гибридными действиями против европейских предприятий, о которых отмечают аналитики организации CSIS. Компания Delair известна как ведущий поставщик, за последние годы передавший Киеву от 150 до 400 различных современных дронов.

Учитывая такие масштабы сотрудничества, эта атака на завод расценивается порталом Forces Operations как прямое покушение на способность Франции поддерживать украинскую армию. Официальный Париж воспринимает этот опасный инцидент как дерзкую попытку сорвать выполнение международных оборонных обязательств перед своими стратегическими партнерами.

Гибридные атаки на европейскую оборонную промышленность

После 2022 г. количество связанных с российскими спецслужбами диверсий резко возросло, что подтверждают исследования британского центра RUSI. Специалисты фиксируют сотни инцидентов в Европе, где около 20% целей составили именно предприятия критической инфраструктуры и оборонного комплекса.

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Под подозрение уже попадали загадочные пожары на заводе немецкой компании Diehl и на чешских предприятиях, о чем ранее писали журналисты издания Arab News. Эксперты рассматривают эти события как элементы совместной кампании, главной целью которой является замедление производства европейского вооружения для ВСУ.

Напомним, Маск может присоединиться к работе с украинскими военными . Сочетание технологий его компании с украинскими наработками может открыть новое направление автономной защиты от дронов.

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