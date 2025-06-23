Анни Женевар / © Associated Press

Реклама

Льготные условия для экспорта мяса птицы и зерновых из Украины в ЕС дестабилизировали внутренний рынок Франции, поэтому правительство будет настаивать на необходимости найти баланс между поддержкой Украины и защитой собственного производителя.

Об этом заявила министр сельского хозяйства Франции Анне Женевар.

«Я поддерживаю любую позицию, которая обеспечивает баланс между необходимостью поддержать подвергшуюся нападению страну и необходимостью защитить собственное производство», — сказала она.

Реклама

Анни Женевар подчеркнула, что украинский льготный экспорт мяса птицы и зерновых дестабилизировали французские рынки.

«Вы знаете, что когда таможенные пошлины были сняты, это немедленно и глубоко дестабилизировало ряд отраслей в нашей стране. Я имею в виду птицеводство. Я также вижу в зерновой сфере, что зерно не входит в соглашения, и если посмотреть на динамику импорта, в частности из Украины, то оно также дестабилизирует наши собственные производства», — уточнила министр.

Ранее сообщалось, что на 10% могут подорожать украинские товары из-за потери «торгового безвиза» из ЕС. Больше об этом читайте в новости.