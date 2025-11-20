Во Франции произошел массовый блекаут: что стало причиной

Флаг Франции

Часть Парижа и соседнего региона О-де-Сен подверглись массовому отключению электроэнергии утром 20 ноября 2025 года. Блэкаут охватил около 200 000 домохозяйств, из которых первоначально 170 000 остались без всякого питания.

Об этом пишет Express.

Инцидент произошел в критическое время — во время утренних часов пик, повлекший за собой существенный хаос в столице Франции.

Из-за отключения электричества остановились не только уличные и светофоры, но и часть ключевых транспортных сетей.

Было приостановлено движение некоторых линий метро и пригородных поездов, что критически важно для миллионов добирающихся на работу жителей.

Французский оператор высоковольтной электропередачи RTE сообщил, что блекаут связан с техническим инцидентом на его подстанции Issy-Les-Moulineaux, расположенной юго-западнее столицы. Сбой зафиксирован в 5:38 утра.

RTE отчитался, что 112 000 домов в городе и его окрестностях были подключены к сети в течение пяти минут после сбоя.

По состоянию на 6:50 утра без электричества оставалось около 2600 домохозяйств. Компания принесла извинения за причиненные неудобства.

