Украинский автобус попал в ДТП во Франции. Фото: x.com/icimaine

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В пятницу, 13 июня, на трассе Ренн-Ле-Ман (Франция) произошло масштабное ДТП с участием автобуса с украинскими номерами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, среди пострадавших — дети.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины и в издании Le Parisien.

По информации МИД Украины, автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу несовершеннолетних. На место аварии немедленно выехали представители посольства и консульской службы.

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«Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. На место аварии выехали представители Посольства и лично посол Украины», — отметили в МИД.

В результате ДТП погибли по меньшей мере четыре человека. Еще более 45 получили травмы, из них 11 — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в больницы. Автотрасса A81 временно перекрыта, на месте работают экстренные службы.

По сообщению СМИ, французские экстренные службы привлекли к ликвидации последствий более 80 пожарных и десятки единиц техники. Обстоятельства аварии, а также точное количество привлеченных транспортных средств остаются неизвестными.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил посольству предоставить всю необходимую помощь пострадавшим.

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Напомним, на Харьковщине водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок. Мужчина не смог пережить потерю родных и покончил жизнь самоубийством.