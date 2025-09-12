Во Франции скандал с украинскими яйцами: их требуют снять с продаж из-за опасности

Яйца / © unsplash.com

Французская организация яичной промышленности (CNPO) обратилась к властям страны и заявила, что ряд крупных супермаркетов продают сотни тысяч яиц из Украины, «не соответствующих европейским стандартам».

Об этом пишет Poultry World.

В организации отметили, что импортируемые из Украины яйца могут содержать антибиотики запрещенные в Европе. По данным CNPO, по меньшей мере 4 проверки яиц из Украины, экспортированных через Словакию и Польшу в остальное ЕС, показали наличие веществ, которые считаются опасными для здоровья человека.

Министр сельского хозяйства Анн Женевар направила письмо Европейской комиссии. Она требует усиления санитарного контроля, как во Франции, так и на уровне ЕС. Женевар также просит запретить импорт яиц, содержащих вещества, запрещенные в ЕС.

«Количество импортированных из Украины яиц не очень велико, но это все равно имеет большое значение. Наш национальный продовольственный суверенитет означает предпочтение французскому производству над импортными продуктами, не соответствующими нормам и ожиданиям потребителей», — сказала Женевар, комментируя жалобы CNPO.

Отметим, что экспорт яиц из Украины в Европейский Союз существенно вырос в 2025 году, ведь ЕС оставался приоритетным рынком для украинских птицеводов. За первые месяцы 2025 экспорт яиц из Украины удвоился, что свидетельствует о значительном потенциале этой отрасли.

В то же время в ЕС за последнее время неоднократно происходили дискуссии, связанные с качеством и безопасностью продуктов. К примеру, из-за превышения квот и подозрения в несоблюдении стандартов Евросоюз вернул пошлины на украинские яйца и сахар в 2024-2025 годах.