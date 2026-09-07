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Во Франции ультраправые призывают пересмотреть условия поддержки Украины из-за долгов страны
Лидер французских ультраправых Жордан Барделла заявил о необходимости получать экономическую отдачу и гарантии за военную помощь Украине.
Глава французской ультраправой партии «Национальный фронт» Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями со страной.
Об этом Барделла сказал в эфире Bloomberg TV.
Политик отметил, что разрушенные финансы Франции требуют получения отдачи в обмен на военную помощь Киеву. Барделла, по всей вероятности, станет премьер-министром, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах в следующем году.
«Мы утопаем в долгах. Мы утопаем в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку стране без гарантий», — сказал Барделла. «Все нужно пересмотреть», — добавил он.
В то же время, Барделла заверил, что поддержка Украины не будет полностью остановлена, если «Национальное объединение» придет к власти.
«Эта война длится уже очень долгое время. Годами мы призываем к перемирию и достаточным гарантиям безопасности для Украины. Поэтому речь не идет о том, чтобы покинуть Украину. У Франции есть обязательства. Она поддерживает Украину и должна будет продолжать выполнять это обязательство, чтобы Украина защищала свои границы и территориальную целостность», — сказал политик.
Барделла высоко оценил позицию США, которые требуют от Украины предоставить что-то за поддержку, вспомнив о соглашении о доступе к украинским ископаемым.
В то же время, он хочет, чтобы Украина гарантировала, что финансовая поддержка, которую она получает от европейских стран, использовалась исключительно для закупки оборудования в оборонной промышленности этих государств.