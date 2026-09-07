Во Франции ультраправые призывают пересмотреть условия поддержки Украины из-за долгов страны

Флаги Франции и Украины / © УНИАН

Реклама

Глава французской ультраправой партии «Национальный фронт» Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями со страной.

Об этом Барделла сказал в эфире Bloomberg TV.

Реклама

Политик отметил, что разрушенные финансы Франции требуют получения отдачи в обмен на военную помощь Киеву. Барделла, по всей вероятности, станет премьер-министром, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах в следующем году.

Реклама

«Мы утопаем в долгах. Мы утопаем в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку стране без гарантий», — сказал Барделла. «Все нужно пересмотреть», — добавил он.

В то же время, Барделла заверил, что поддержка Украины не будет полностью остановлена, если «Национальное объединение» придет к власти.

«Эта война длится уже очень долгое время. Годами мы призываем к перемирию и достаточным гарантиям безопасности для Украины. Поэтому речь не идет о том, чтобы покинуть Украину. У Франции есть обязательства. Она поддерживает Украину и должна будет продолжать выполнять это обязательство, чтобы Украина защищала свои границы и территориальную целостность», — сказал политик.

Барделла высоко оценил позицию США, которые требуют от Украины предоставить что-то за поддержку, вспомнив о соглашении о доступе к украинским ископаемым.

Реклама

В то же время, он хочет, чтобы Украина гарантировала, что финансовая поддержка, которую она получает от европейских стран, использовалась исключительно для закупки оборудования в оборонной промышленности этих государств.

Новости партнеров

Новости партнеров