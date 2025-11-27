Во Франции увеличат армию, восстановив военную службу: в чем причина

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о возобновлении военной службы в связи с рисками нового вооруженного конфликта в Европе из-за российской агрессии.

Новую программу, призванную увеличить численность французской армии, Макрон представил в четверг, 27 ноября, во время визита в пехотную бригаду, дислоцирующуюся во французских Альпах, сообщает France24.

Французский президент сообщил, что военная служба будет внедряться постепенно, начиная с лета 2026 года. Она будет добровольной, молодые люди в возрасте 18 и 19 лет будут служить в течение 10 месяцев.

Издание ВВС уточнило, что добровольцы будут получать не менее 800 евро в месяц. В следующем году их количество будет ограничено до 3000, но к 2035 году может достичь 50 000.

Возвращение обязательного призыва, который был отменен в 1996 году, не планируется. Служить молодые добровольцы будут только на территории Франции, на военные операции за рубежом их посылать не будут, отметил Макрон.

Сейчас во Франции служит около 200 000 профессиональных солдат и 47 000 резервистов. Программа создаст трехуровневую структуру: профессионалы, резервисты и добровольцы, что приведет Францию к уровню других европейских государств, которые ввели или сохранили военную службу из соображений безопасности, в контексте российских угроз.

Бельгия и Нидерланды ввели добровольную военную службу, Германия планирует нечто подобное, а Литва и Латвия имеют обязательные схемы. Швеция, недавний член НАТО, имеет военную службу продолжительностью 9-15 месяцев, отбор базируется на заслугах.

Французские военные чиновники поддерживают этот шаг, считая, что он создаст резерв личного состава, готового поддерживать армию и выполнять задачи вне фронта. Также есть надежда, что многие добровольцы продолжат полноценную военную карьеру.

Напомним, недавно начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл заявил о готовности развернуть сухопутные силы в Украине в рамках гарантий безопасности уже в 2026 году.