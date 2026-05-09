Во Франции задержали одного из палачей донецкой тюрьмы «Изоляция»

Тюрьма- застенка «Изоляция»

Французские правоохранители задержали одного из фигурантов дела о пытках людей в незаконной донецкой тюрьме «Изоляция».

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«Благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора Украины и правоохранительных органов Французской Республики, во Франции задержан участник террористической организации, причастного к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме „Изоляция“», — сообщил Кравченко.

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов гражданин Украины добровольно сотрудничал с так называемым «министерством государственной безопасности днр».

По словам генпрокурора, бывшие пленные свидетельствовали о его участии в издевательствах над заключенными.

«Бывшие пленники рассказывают, что он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в и.о. Донецк. По их словам, он принимал участие в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление, заставлял давать признание и унижал людей», — отметил Кравченко.

В настоящее время следствие установило по меньшей мере девять потерпевших.

Как сообщил генпрокурор, после завершения расследования в Украине и передачи дела в суд подозреваемый покинул страну.

«В 2021 году, когда в Украине завершили расследование и передали дело в суд, обвиняемый бежал из Украины во Францию и попытался получить там статус беженца», — рассказал он.

После обращения украинской стороны французские правоохранители открыли собственное уголовное производство.

«После обращения украинских прокуроров, ОО Truth Hounds и других общественных организаций правоохранители Франции открыли собственное уголовное производство. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы для укрепления доказательств», — пояснил Кравченко.

В результате совместной работы подозреваемый был задержан. По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции он был заключен под стражу и предъявлен обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

По словам генпрокурора, дело расследует следователь судья специализированного подразделения Парижского суда.

Кравченко также подчеркнул, что это уже второй случай задержания за границей лиц, подозреваемых в военных преступлениях против украинцев.

Первым стал приговор в Финляндии боевику русских вооруженных формирований, приговоренный к пожизненному заключению. В настоящее время апелляционное разбирательство по этому делу находится на завершающем этапе.

Мы высоко ценим международное сотрудничество с иностранными партнерами. Она еще раз демонстрирует: никакие границы не станут защитой для лиц, причастных к преступлениям против украинцев. Ответственность — неотвратимая», — добавил Кравченко.

