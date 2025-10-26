Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Лувра

Лувр / © Pixabay

Французская полиция достигла первых успехов в расследовании сенсационного ограбления Лувра, которое произошло на прошлой неделе.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации издания, правоохранители взяли под стражу двух человек, которых подозревают в причастности к этой громкой краже. Речь идет о преступлении, во время которого из Галереи Аполлона, где выставлены королевские драгоценности, было похищено восемь уникальных экспонатов, общая стоимость которых оценивается примерно в $88 миллионов евро.

Одного из задержанных, по информации журналистов, удалось схватить прямо в парижском аэропорту Шарля де Голля, откуда он, вероятно, планировал сбежать в Алжир. Детали ареста другого подозреваемого пока не разглашаются. Однако известно, что оба мужчины являются жителями пригорода столицы Франции и, по предварительной версии полиции, входят в состав преступной группировки, которой инкриминируют организацию и осуществление этого дерзкого ограбления.

Сейчас идет активный поиск остальных членов банды. Напомним, что во время самой кражи злоумышленники продемонстрировали впечатляющую скорость и организованность: всего за несколько минут, используя стеклорезы и грузовой лифт, они сумели вынести из музея бесценные исторические украшения и скрыться на скутерах. После этого инцидента руководство Лувра временно переместило часть своей ювелирной коллекции в более надежное хранилище — в помещение Банка Франции.

Позже издание Le Figaro предоставило уточняющую информацию о втором задержании, сообщив, что оно произошло в департаменте Сен-Дени, который также находится вблизи Парижа.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции преступники совершили кражу в старинном городе Лангр, вынеся значительную часть нумизматического собрания, известного как «сокровище», из Музея света Дени Дидро