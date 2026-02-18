Во Франции зафиксировали рекордные дожди: не прекращаются 36 дней подряд

Зимний дождь / © УНИАН

Во Франции зафиксировали самый длинный период дождей за всю историю метеонаблюдений. Осадки не прекращаются уже 36 дней подряд.

О рекордных дождях сообщает французский телеканал BFM TV.

По данным метеорологической службы, дожди фиксируют на территории Франции непрерывно с 14 января.

При этом дождливым считается день, за который в среднем в стране выпало 1 мм или более осадков.

Предыдущий рекорд зарегистрировали осенью 2023 года, когда в стране было 32 дождливых дня подряд.

Но дожди, которые идут беспрестанно, это еще только цветочки. В среду, 18 февраля, на Францию обрушился шторм «Педро».

По данным метеорологов, скорость порывов ветра достигнет 90-120 км/ч, в прибрежных зонах скорость может достигать 140 км/ч. Ожидается выпадение от 15 до 50 мм осадков.

Из-за риска ливней и наводнений в четырех департаментах Франции действует предупреждение о «красном» — самом высоком уровне погодной опасности. Еще в 10 департаментах введен оранжевый — повышенный уровень погодной опасности.

Напомним, недавно юг Франции накрыл мощный шторм «Нильс», который вызвал масштабные перебои с электроснабжением и человеческие жертвы. Без света остались 850 тысяч домов, один человек погиб, еще несколько — пострадали.