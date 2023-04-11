"Во Львове уничтожен штаб НАТО": пропагандисты опозорились из-за рекламы в соцсети (фото)

В России запустили рекламу о "штабе НАТО во Львове" и "Кинжале".

Российские пропагандисты пробили очередное дно, на этот раз они опозорились из-за рекламы на военную тематику в социальной сети "ВКонтакте", заявив о "уничтоженном штабе НАТО во Львове".

Об этом сообщает проект "Ищи своих".

"Кинжал уничтожил штаб НАТО во Львове: убиты 200 офицеров", — говорится в рекламе с заголовком "Попались все и сразу".

"Кто о чем, а вшивый о бане. Здесь нет смысла доказывать, что во Львов ничего не прилетало, ну а штаб НАТО там – это, конечно, высший пилотаж", — пишет проект.

Напомним, российский пропагандист решил протестировать гранатомет шведского производства – и его чуть не убило. После этого он сделал выводы, что "натовское оружие – это г*внище".

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