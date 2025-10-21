Лувр / © unsplash.com

Ущерб от недавнего ограбления Лувра, во время которого были похищены драгоценности, составили 88 миллионов евро.

Об этом в эфире радиостанции RTL сообщила прокурор Парижа Лора Бекко.

Она подчеркнула, что хотя сумма «впечатляющая». Однако «никак нельзя сравнить с ущербом, нанесенным в историческом плане». Бекко также отметила, что грабители, даже если решат переплавить украденные украшения, не смогут получить сравнимую финансовую сумму.

Расследованием занимаются около 100 следователей. Прокурор не исключила, что к делу могут быть причастны и другие фигуранты, помогавшие в подготовке преступления. Хотя в музей проникли только четверо злоумышленников.

Напомним, 19 октября произошло ограбление века — из парижского Лувра — самого известного и посещаемого музея в мире — были украдены бесценные драгоценности французской короны времен Наполеона III, выставлявшиеся в Галерее Аполлона. Грабители разбили двойное защитное стекло «болгаркой», а их спецоперация заняла всего семь минут.

Парижская прокуратура подтвердила начало расследования по подозрению в «организованной краже и преступном сговоре с целью совершения преступления». По стечению обстоятельств, в этом месяце исполнилось сто лет со дня смерти Винченцо Перуджи — стекольщика, который в 1911 году похитил «Мону Лизу».