Во Вьетнаме браконьеры жестоко убили обезьян, находящихся под угрозой исчезновения

Этот вид приматов занесен в высшей категории риска исчезновения в мире.

Во Вьетнаме в провинции Куанг Нгай нашли застреленными пять обезьян лангур, находящихся под угрозой исчезновения в мире.

Об этом пишет Daily.Mail.

По данным издания, убили их браконьеры, которые охотятся на животных для нахождения традиционных лекарств. После этого злоумышленники скрылись, оставив мотоцикл, шары и оружие. В иявилы мертвых сирохвостих лангуров полиция и егеря во время регулярного патрулирования лесов в провинции Куанг Нгай.

В соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), этот вид приматов занесен в высшей категории риска исчезновения. Согласно информации природоохранной группы Fauna and Flora International (FFI), в лесах Вьетнама этого вида обезьян насчитывают менее 1000. По оценкам других природоохранных групп, их количество может быть больше, поскольку некоторые территории существования еще не обследованы.

Как сообщает FFI, эти приматы является постоянной жертвой незаконной торговли дикими животными. Также их ищут ради мяса и традиционной медицины.

"Власть должна найти виновных", — сказал Ха Тханг Лонг, директор GreenViet, которая работает в сфере сохранения биоразнообразия в центральных регионах Вьетнама.

Согласно вьетнамским законодательством, браконьерам в таком случае может грозить семь лет тюрьмы.

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