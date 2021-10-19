Во Вьетнаме началось сильное наводнение: есть погибшие и пропавшие без вести

Во Вьетнаме началось сильное наводнение: есть погибшие и пропавшие без вести

Затоплены дороги.

Сильное наводнение из-за ливней началось во Вьетнаме.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 октября.

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Больше всего страдают северные и центральные регионы. Там погибли три человека и еще столько же пропали без вести. Затоплены около тысячи домов и центральные дороги. В регионе закрыли школы и начали массовую эвакуацию.

Из-за сезонных дождей наводнение и в центре Таиланда. Воды столько, что не выдерживают плотины. Поэтому полностью или частично затоплены почти 40 000 домов. По словам синоптиков, ливни продлятся не менее десяти дней.

Как сообщалось, на севере Италии страдала от непогоды. Наводнение началось в итальянской Лигурии. Спасатели сообщают не только о паводках, но и о оползни. Сообщений о пострадавших пока нет. Из-за стихии в регионе не работали школы.

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