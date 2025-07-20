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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Во Вьетнаме во время шторма перевернулась туристическая лодка: почти 40 погибших

В заливе Халонг на севере Вьетнама перевернулась туристическая лодка. Число жертв растет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Экскурсионная лодка перевернулась во время шторма

Экскурсионная лодка перевернулась во время шторма / © Associated Press

Во Вьетнаме во время шторма перевернулась туристическая лодка. Уже известно о 37 погибших.

Об этом сообщает BBC.

Судно под названием Wonder Seas перевозило 48 туристов, в том числе около 20 детей, и 5 членов экипажа, когда оно перевернулось после внезапного шторма. Большинство пассажиров были вьетнамцами, приехавшими со своими семьями из Ханоя.

В общей сложности подтверждена смерть 37 человек, по меньшей мере, 8 из них — дети.

Хотя сильные дожди препятствовали поискам уцелевших, удалось спасти 10 человек. В частности, нашли 10-летнего мальчика, оказавшегося в воздушном кармане в перевернутом корпусе судна.

«Пошел ливень с градом размером с палец ноги и грозой», — рассказал очевидец информационному агентству AFP.

Премьер-министр страны Фам Минь Тинь выразил соболезнования семьям жертв. Трагедию будут расследовать.

Напомним, в Индии , неподалеку от города Танур, перевернулась переполненная людьми туристическая лодка. Погибли более 20 человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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