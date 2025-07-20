- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Вьетнаме во время шторма перевернулась туристическая лодка: почти 40 погибших
В заливе Халонг на севере Вьетнама перевернулась туристическая лодка. Число жертв растет.
Во Вьетнаме во время шторма перевернулась туристическая лодка. Уже известно о 37 погибших.
Об этом сообщает BBC.
Судно под названием Wonder Seas перевозило 48 туристов, в том числе около 20 детей, и 5 членов экипажа, когда оно перевернулось после внезапного шторма. Большинство пассажиров были вьетнамцами, приехавшими со своими семьями из Ханоя.
В общей сложности подтверждена смерть 37 человек, по меньшей мере, 8 из них — дети.
Хотя сильные дожди препятствовали поискам уцелевших, удалось спасти 10 человек. В частности, нашли 10-летнего мальчика, оказавшегося в воздушном кармане в перевернутом корпусе судна.
«Пошел ливень с градом размером с палец ноги и грозой», — рассказал очевидец информационному агентству AFP.
Премьер-министр страны Фам Минь Тинь выразил соболезнования семьям жертв. Трагедию будут расследовать.
Напомним, в Индии , неподалеку от города Танур, перевернулась переполненная людьми туристическая лодка. Погибли более 20 человек.