Во Владивостоке депутаты-коммунисты потребовали от Путина вывести войска из Украины: видео

Во Владивостоке депутаты-коммунисты потребовали от Путина вывести войска из Украины: видео

Депутату законодательного собрания Приморского края РФ, объявлявшего антивоенные требования к президенту, отключили микрофон.

В пятницу, 27 мая, группа депутатов от КПРФ законодательного собрания Приморского края обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине и немедленно вывести войска из соседней страны.

Соответствующая видеозапись опубликована в местном Telegram-канале Newsbox24.tv.

На опубликованных кадрах видно, что на заседании краевого парламента депутат Леонид Васюкевич зачитал обращение, в котором говорится, что "военным путем добиться успеха невозможно".

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Он напомнил о детях погибших российских военных и заявил, что в том случае, если война не прекратится, сирот в России станет еще больше. "В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", — добавил депутат.

Выступление Васюкевича постоянно пыталось прервать председатель приморского парламента Александр Ролик, который вынес депутату-коммунисту замечание и приказал отключить ему микрофон. Тогда за коллегу вступился еще один депутат законодательного собрания Приморского края Геннадий Шульга, также подписавший антивоенное обращение к Путину.

Губернатор Олег Кожемяко призвал "вывести из зала" Васюкевича и Шульгу. Он заявил, что действия депутатов "порочат российскую армию" и назвал Васюкевича "изменником". В конце концов, обоих депутатов лишили права голоса на текущем заседании.

Напомним, в российском городе Санкт-Петербурге местный депутат Сергей Самусев пришел на традиционную для современной РФ акцию "Бессмертный полк" с портретом украинца Бориса Романченко, который был узником четырех нацистских концлагерей. В марте 2022 года 96-летний украинец погиб в Харькове в результате бомбардировок города российскими войсками.

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