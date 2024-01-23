Во Владивостоке произошла "бавовна": загорелись электроподстанции, сотни домов – без света (видео)

Без электроэнергии оказалось более 99 тыс. жителей города.

Жители российского Владивостока слышали взрывы 23 января, после которых вспыхнули пожары на двух электроподстанциях. Сотни домов оказались без электроснабжения.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жители Владивостока рассказали, что в городе прогремели взрывы, после которых загорелись электроподстанции на Новожилова и Бухте Тихой.

Во многих домах пропала электроэнергия. Так, без света оказались жители 475 многоквартирных домов (более 99 тыс. человек) и 125 частных домов.

Как сообщили в "Дальневосточной распределительной сетевой компании", около 19:00 (11:00 по киевскому времени) на подстанции Загородная в районе Борисенко произошло отключение двух трансформаторов. Зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве. Возгорания трансформаторов не было. На место прибыла бригада энергетиков и пожарные.

Жители Владивостока делятся в Сети видео, где виден пожар на электрической подстанции.

Заметим, что вслед за взрывом в городе прорвало трубу с кипятком. Так, по ул. Сельская, 12 кипяток водопадом льется по жилому двору. Температура воздуха во Владивостоке 23 января составляет -14 градусов.

"У нас здесь беда случилась... Кипяток льется... Сейчас еще воду отключат!" – возмутилась местная жительница.

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К слову, 18 января в Белгородской области вспыхнула электроподстанция и в некоторых микрорайонах города Старый Оскол возникли перебои со светом.

Кроме того, в ночь на 21 января россияне заявили о взрывах и атаке беспилотников по городам Орел, Тула и Смоленск.

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