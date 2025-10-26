Во время атаки беспилотников над Москвой появился столб дыма: видео

Дым над Москвой / © из соцсетей

Реклама

Вечером в воскресенье, 26 октября, столицу Российской Федерации атаковали беспилотники. Очевидцы сообщают о столбе дыма, который появился над Москвой.

Фото и видео вероятного прилета по столице государства-агрессора публикуют Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно столб дыма, который поднимается над многоэтажками.

Реклама

В местных пабликах пишут о звуках взрывов, которые пугают жителей Подмосковья. «Хлопки» слышат в Коммунарке, Новой Москве и подмосковных Дубнах.

Тем временем московский мэр Сергей Собянин сообщил о сбитии четырех беспилотников, которые летели в российскую столицу.

О попадании дронов на территории Москвы официально не сообщается.

Ранее OSINT-аналитики обнаружили резкий рост количества позиций средств противовоздушной обороны вокруг российской столицы. За последние два месяца появилась по меньшей мере 21 новая позиция в радиусе до 50 км от Москвы.

Реклама

Напомним, ранее во время атаки беспилотников в Московской области часть российской ракеты ПВО пробила крышу пассажирского автобуса.