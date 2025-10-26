- Дата публикации
-
Категория
Мир
- Количество просмотров
- 860
- Время на прочтение
- 1 мин
Во время атаки беспилотников над Москвой появился столб дыма: видео
В местных пабликах пишут о звуках взрывов, которые пугают жителей Подмосковья.
Вечером в воскресенье, 26 октября, столицу Российской Федерации атаковали беспилотники. Очевидцы сообщают о столбе дыма, который появился над Москвой.
Фото и видео вероятного прилета по столице государства-агрессора публикуют Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно столб дыма, который поднимается над многоэтажками.
В местных пабликах пишут о звуках взрывов, которые пугают жителей Подмосковья. «Хлопки» слышат в Коммунарке, Новой Москве и подмосковных Дубнах.
Тем временем московский мэр Сергей Собянин сообщил о сбитии четырех беспилотников, которые летели в российскую столицу.
О попадании дронов на территории Москвы официально не сообщается.
Ранее OSINT-аналитики обнаружили резкий рост количества позиций средств противовоздушной обороны вокруг российской столицы. За последние два месяца появилась по меньшей мере 21 новая позиция в радиусе до 50 км от Москвы.
Напомним, ранее во время атаки беспилотников в Московской области часть российской ракеты ПВО пробила крышу пассажирского автобуса.