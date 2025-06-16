Во время движения поезда обвалился мост: есть погибшие и много пострадавших

Последствия обвала / © скриншот с видео

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В популярном среди туристов индийского штата Махараштра в городе Пуна обвалился пешеходный мост через реку Индраяни. Погибли 4 человека, еще 51 турист получил травмы.

Об этом сообщает Associated Pressи otvkhabar.in.

Инцидент произошел во время прохождения пассажирского поезда. По предварительным данным, конструкция не выдержала нагрузки и частично разрушилась, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов.

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По предварительным данным, от 8 до 10 человек пропали без вести — их, предположительно, унесло сильным течением. На месте трагедии продолжаются активные спасательные работы.

Трагедия произошла в популярном туристическом месте Кундамала. Люди остановились на мосту, чтобы сделать фото, когда конструкция внезапно обвалилась. Многих туристов смыло в воду. Предварительно, причиной обвала могло стать сильное течение в реке.

Наслідки обвалу

На момент обвала на мосту находились около 200 туристов. Часть людей оказалась под обломками — их освободили спасатели из NDRF и местная полиция, которая была приведена в полную готовность.

Известно, что мост уже ранее признавали аварийным. Несмотря на это, многие туристы игнорировали предупредительные таблички и запрет на вход. Правоохранители и местные жители пытались сдерживать толпу, однако люди все равно заходили на мост, который в результате не выдержал веса более 200 человек.

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Наслідки обвалу

Наслідки обвалу

Министр Гириш Махаджан заявил, что мост предназначался для передвижения местных фермеров, а не для большого количества туристов. По его словам, именно скопление людей стало причиной катастрофы.

Один из пострадавших рассказал, что мост был переполнен, а движение затрудняли машины с обеих сторон. Люди стояли посреди моста, и одного из них смыло водой. «Мы упали на камни, получили серьезные травмы», — добавил он. Еще один травмированный, Сунил Кумар, сказал: «Я почувствовал, как мост начал шататься. Хотел предупредить сестру, но не успел — конструкция обвалилась».

По словам другого очевидца, полиция и спасатели прибыли уже через 15 минут после происшествия. Мужчина получил повреждения головы и спины.

Главный министр Девендра Фаднавис пообещал выплатить по 5 лакхов рупий (примерно 60 тысяч долларов) семьям погибших. Тем временем премьер-министр Нарендра Моди провел разговор с главой штата относительно дальнейших действий.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 12 июня в Ахмедабаде разбился Boeing 787-8Dreamliner Air India. Самолет летел из аэропорта Сардара Валлабхая в Лондон (Гатвик). На борту было 230 пассажиров из Индии, Великобритании, Португалии и Канады и 12 членов экипажа.