Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 12 человек

Они умерли в результате давки или стрельбы.
В аэропорту Кабула, в котором начался хаос после захвата власти "Талибаном", погибли 12 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц НАТО.
Отмечается, что такое количество погибших малейшая. Большинство людей умерли в результате давки или стрельбы.
Следует заметить, что талибы призвали жителей Кабула покинуть аэропорт, если у них нет законного права на отъезд из страны. Представитель движения заявил, что боевики не хотят, чтобы кто-то из афганцев пострадал.
Следует заметить, когда талибы взяли под свой контроль все пограничные переходы, то покинуть страну можно только через аэропорт. Регулярные рейсы отменили, летают только военно-транспортные самолеты, а потому в аэропорту начался хаос и паника.
Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, "столкнулся с трудным выбором".