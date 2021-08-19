Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 12 человек

Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 12 человек

Они умерли в результате давки или стрельбы.

В аэропорту Кабула, в котором начался хаос после захвата власти "Талибаном", погибли 12 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц НАТО.

Отмечается, что такое количество погибших малейшая. Большинство людей умерли в результате давки или стрельбы.

Следует заметить, что талибы призвали жителей Кабула покинуть аэропорт, если у них нет законного права на отъезд из страны. Представитель движения заявил, что боевики не хотят, чтобы кто-то из афганцев пострадал.

Следует заметить, когда талибы взяли под свой контроль все пограничные переходы, то покинуть страну можно только через аэропорт. Регулярные рейсы отменили, летают только военно-транспортные самолеты, а потому в аэропорту начался хаос и паника.

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, "столкнулся с трудным выбором".

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