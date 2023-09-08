Во время кесарева сечения хирурги забыли внутри женщины инструмент размером с тарелку

Она страдала от боли 1,5 года.

Женщина испытала шок всей жизни после того, как "медицинское устройство" было обнаружено внутри нее более чем через 18 месяцев после того, как ей сделали кесарево сечение.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Странная находка была обнаружена в Новой Зеландии в городской больнице Окленда, и утверждалось, что в женщине остался ретрактор Алексиса, размером примерно с обычную обеденную тарелку.

Инструмент используется для оттягивания краев раны, полученной во время операции, но обычно удаляют его, как только вынимают ребенка.

Первый был недостаточно велик, поэтому вместо него был использован больший размер XL.

Ретрактор Алексиса / Фото: Applied Medical

Тем не менее, он остался внутри брюшной полости, и рассмотрение дела раскритиковало участвовавших в операции медицинских работников.

За последние 18 месяцев она несколько раз ложилась в больницу, чтобы сообщить о боли, но, похоже, никто не осмотрел ее должным образом, чтобы выяснить, что ее вызывает.

В отчете говорится: "В результате женщина страдала от хронической боли в животе, пока устройство не было случайно обнаружено во время компьютерной томографии брюшной полости. Следует отметить, что ретрактор – круглый мягкий трубчатый инструмент из прозрачного пластика, закрепленный на двух кольцах — это большой предмет, размером примерно с обеденную тарелку. Обычно его удаляют после закрытия разреза матки и до зашивания кожи".

Неназванная женщина в возрасте 20 лет получила извинения от комиссаров по здравоохранению.

Напомним, пенсионерка из-за гинекологической проблемы засунула в вагину картофель и забыла о нем. Овощ пророс внутри.

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