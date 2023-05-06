Во время коронации Чарльза III были арестованы 52 человека: в чем их обвиняют

В субботу, 6 мая, полиция Лондона сообщила, что во время коронации британского монарха Чарльза ІІІ по разным причинам были арестованы 52 человека. Все задержанные находятся под стражей.

Об этом сообщает BBC.

В столичной полиции утверждают, что аресты были совершены за различные преступления, включая драку, нарушение общественного порядка и подстрекательство к беспорядкам. По подозрению в сговоре с целью нарушения общественного порядка задержаны 32 человека.

Полицейские уверяют, что действовали по закону. "Протест является законным, а может быть разрушительным", — сказала Карен Финдли, руководившая этой операцией.

По ее словам, полиция обязана вмешаться, когда "протест становится преступным и может повлечь за собой серьезные нарушения", подчеркнув, что "коронация — это событие, которое происходит раз в поколение".

В то же время директор Human Rights Watch в Великобритании Ясмин Ахмед заявила, что сообщения об арестах людей во время мирного протеста против коронации вызывают невероятную тревогу.

"Это то, что вы ожидаете увидеть в Москве, а не в Лондоне", — подчеркнула она.

Обвинения в неоправданных действиях против протестующих начались после того, как перед началом коронации арестовали лидера антимонархической агитационной группы Republic Грэхема Смита на Трафальгарской площади.

Вместе с ним были задержаны еще несколько протестующих в футболках с надписью "Не мой король". Антимонархисты заявили, что их остановила полиция при разгрузке транспарантов, с которыми они готовились встретить процессию.

В общей сложности сотни демонстрантов собрались под дождем в центре Лондона в субботу, восклицая "Долой корону", "Не разговаривайте с полицией" и "Найди настоящую работу".

Остальные протесты были организованы в Кардиффе, Глазго и Эдинбурге. Об арестах за пределами Лондона не сообщалось.

Напомним, незадолго до вечеринки по случаю коронации короля Чарльза ІІІ на "идеальном газоне" в одном из самых известных мест Британии — у роскошного Royal Crescent (Королевского полумесяца) в английском городе Бате — неизвестные шутники выкосили вульгарный рисунок.

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