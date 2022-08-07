Во время масштабного пожара на нефтебазе на Кубе пострадали более 120 человек, среди них — министр энергетики: видео

Попадание молнии привело к масштабному пожару на базе хранения нефти на западе Кубы, по меньшей мере, один человек погиб.

В одном из резервуаров нефтехранилища в промышленной зоне Матансас на западе Кубы произошел взрыв, вызванный попаданием молнии, после чего возник пожар гигантских масштабов.

Об этом в субботу, 6 августа, сообщили кубинские СМИ.

Огромный столб черного дыма, поднявшийся над нефтебазой, был виден из всех частей города.

Местная газета Girón сообщила, что пожар произошел в резервуаре вместимостью 50 тысяч тонн нефти, который к моменту удара молнии был заполнен на 50 процентов. Впоследствии сильный северо-восточный ветер направил пламя на еще один резервуар с такой же вместимостью с большим объемом горючего.

Согласно репортажу, который транслировали местные телевизионные новости, пожарные пытаются охладить поврежденный резервуар, чтобы предотвратить распространение пламени на другие топливные баки.

Сейчас сообщается об одном погибшем, 121 раненом, 17 пропавших без вести, более 1300 человек были эвакуированы из опасной зоны. Среди пострадавших – пятеро в критическом состоянии, трое – в тяжелом.

Также читайте Во временно оккупированном Донецке горит нефтебаза (видео)

На место катастрофы выехали представители власти, включая президента Мигеля Диаса-Канеля, премьер-министра Мануэля Марреро и других чиновников.

Когда огонь перекинулся на второй резервуар с нефтью, произошла серия взрывов, от которых пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус и сопровождавшая его пресс-группа.

Кубинские пожарные продолжают интенсивную работу по тушению масштабного пожара. Власти обратились с просьбой о помощи в соседние страны — в частности, Мексику и Венесуэлу.

Напомним, ранее в гостинице "Саратога", расположенной в центре кубинской столицы Гаваны, произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека.

Читайте также: