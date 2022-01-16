Во время массовых протестов в Алматы из моргов похитили 41 покойника — полиция

Во время массовых протестов в Алматы из моргов похитили 41 покойника — полиция

В крупнейшем городе Казахстана во время столкновений в начале января погибли 160 человек – 149 гражданских и 11 силовиков.

В воскресенье, 16 января, начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о последствиях массовых протестов в крупнейшем городе Казахстана.

Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на пресс-конференцию полицейского чиновника.

По словам начальника полиции, участники акций протеста похитили 1347 единиц оружия во время одновременного нападения на несколько оружейных магазинов. Среди похищенного – нарезное и гладкоствольное оружие, а также газовые и травматические пистолеты.

"Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя", — заявил Таймерденов.

Глава полиции добавил, что протестующие забирали с собой погибших и раненых. Более того, они совершили семь нападений на морги, откуда был похищен 41 труп.

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Всего в Алматы в начале января погибли 160 человек – 149 гражданских и 11 силовиков.

Также от погромщиков пострадали около 2 тысяч различных объектов. По этим фактам расследуется 405 уголовных дел, 249 человек взяты под стражу.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане в результате массовых протестов, всколыхнувших страну в начале января 2022 года, погибли по меньшей мере 225 человек, до сих пор в больницах — 265 пострадавших.

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