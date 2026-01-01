Во время массовых протестов в Иране погибли несколько человек

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

Реклама

В четверг, 1 января, во время массовых протестов в Иране, которые начались несколько дней назад против гиперинфляции, погибли по меньшей мере три человека, среди которых один сотрудник сил безопасности.

Об этом сообщает Deutsce Welle со ссылкой на полуофициальное иранское медиа-агентство Fars.

Протесты начались в минувшие выходные, когда продавцы крупного рынка Тегерана выступили против стремительной инфляции, девальвации валюты и экономической стагнации.

Реклама

Затем протест превратился в движение, мотивированное широкой системной критикой режима. Он распространился, в частности, на университеты и теперь на уличные протесты выходят миллионы людей.

Многие из демонстрантов призывают к реставрации монархии, звучат лозунги вроде: «Это последний бой, [шах] Пехлеви вернется».

Силы безопасности во многих местах, где происходили протесты, отвечали применением слезоточивого газа и задержаниями. Согласно подтвержденным сообщениям, во время столкновений студенты и молодежь подвергались полицейскому насилию.

По меньшей мере двое мирных жителей погибли в результате столкновений в четверг утром между вооруженными протестующими и силами безопасности в западном городе Лордеган.

Реклама

Правозащитная группа Hengaw также сообщила о погибших в городе. Речь идет о том, что силы безопасности убили и ранили нескольких протестующих после того, как открыли по ним огонь.

Группа также сообщила, что в среду в центральной провинции Исфахан был застрелен еще один протестующий.

Между тем государственное информационное агентство IRNA сообщило, что доброволец из военизированного формирования «Басидж» Корпуса стражей исламской революции был убит в среду вечером в Кухдаште, на западе страны. Это первая смерть среди иранских сил безопасности с начала беспорядков в воскресенье.

Добровольческие силы «Басидж» связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), который действует параллельно с вооруженными силами Ирана и подотчетен непосредственно Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Реклама

Студенческая новостная сеть, которая, как считается, близка к «Басидж», ссылалась на заместителя губернатора провинции Лорестан, который сказал, что член Гвардии «погиб от рук участников беспорядков во время протестов».

Еще 13 членов сил Басидж и полицейских получили ранения в результате столкновений.

Напомним, в новогоднюю ночь протестующие подожгли опорный пункт «Басидж» в городе Ченари.