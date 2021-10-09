Во время оперы "Садко" в Москве артиста насмерть придавило декорацией

Во время оперы "Садко" в Москве артиста насмерть придавило декорацией

Трагедия произошла на глазах у зрителей в знаменитом Большом театре.

В субботу, 9 октября, в Большом театре Москвы погиб 37-летний артист, задействованный в массовой сцене, во время спектакля.

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

Во время вечернего представления оперы "Садко" одному из артистов миманса (мимического ансамбля для массовых сцен) придавило шею декорацией, от чего он скончался на месте. Как выяснилось, погибший — 37-летний Евгений Кулиш.

Фото: Telegram

По словам очевидцев, он не успел отойти, когда на сцену опускались декорации. Зрители не сразу поняли, что что-то пошло не так. Спектакль прекратили криками: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь".

После несчастного случая занавес на сцене резко опустили и объявили антракт. Через полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам.

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В Большой театр прибыли сотрудники скорой помощи, которые уже ничем не могли помочь пострадавшему, и полицейские.

Напомним, ранее японский актер и мастер единоборств Сонни Чиба, известный по кинолентам "Уличный боец" и "Убить Билла", умер от осложнений, связанных с COVID-19.

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