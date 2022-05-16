Во время отъезда священника на Тайвань в церкви в США раздались выстрелы

Преступник открыл огонь в церкви в южной Калифорнии, убив одного человека и тяжело ранив пятерых.
В воскресенье, 15 мая, в пресвитерианской церкви в Лагуна-Вудс, штат Калифорния, во время обеденного пира в честь отъезда местного священника на Тайвань, произошла стрельба.
Об этом сообщает The New York Times.
Вооруженный двумя пистолетами мужчина напал на обеденный пир в церкви, которую называют "тайваньской", потому что ее прихожане — преимущественно выходцы из этой страны.
Нападающий убил одного человека и ранил еще пятерых, прежде чем прихожане набросились на него, связали его удлинителем и разоружили.
"Они продемонстрировали исключительный героизм и храбрость. Можно с уверенностью сказать, что если бы они не вмешались, эта ситуация могла бы быть намного хуже”, – сказал заместитель шерифа Джефф Хеллок.
Прихожане церкви говорят, что не узнали стрелка и раньше не видели его в церкви. Мужчина открыл огонь, когда все фотографировались с отъезжавшим на Тайвань пастором.
Департамент шерифа задержал подозреваемого, оказавшегося азиатом в возрасте 60 лет. У него было два коммерчески доступных пистолета.
Мотив преступления остается неясным. Полицейские чиновники заявили, что не знают, был ли инцидент связан с этнической ненавистью.
Напомним, накануне этого преступления в американском городе Баффало в штате Нью-Йорк 18-летний парень из автоматического ружья расстрелял более десяти человек в супермаркете. Он транслировал свое преступление в прямом эфире в Интернете.
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