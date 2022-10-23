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Во время падения военного самолета в Иркутске вблизи на площадке играли дети (видео)

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Во время падения военного самолета в Иркутске вблизи на площадке играли дети (видео)

Фото: скриншот с видео

В России снова военный самолет упал на жилой дом.

В Сети появилось еще одно видео падение военного самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске.

На видео видно, как во время падения самолета, на площадке, близ соседнего дома, играют дети.

Дети в момент падения самолета не поняли, что происходит, и даже не попытались отбежать от эпицентра событий.

Напомним, в российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом.

Самолет упал на жилой двухэтажный дом. Российские экстренные службы утверждают, что истребитель Су-30 разбился якобы во время испытательного полета.

В МЧС РФ заявили, что пилоты погибли. На месте инцидента возник пожар.

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