Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во время парада в Москве раздался хлопок: Путин не знал, куда бежать (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
22к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во время парада в Москве раздался хлопок: Путин не знал, куда бежать (фото)

Путин на параде Победы испугался хлопка / Фото: Associated Press

В первые секунды Путин испугался, а затем сделал вид, что ничего не произошло.

Во время "парада Победы" в Москве 9 мая случился казус. Российский диктатор Владимир Путин испугался хлопка, а это был барабан, который внезапно и громко заиграл.

Это видно из видеотрансляции, которую вели российские пропагандистские СМИ.

На кадрах видно, как глава Кремля идет в окружении иностранных лидеров стран СНГ и гостей парада. Как вдруг ударил барабан военного оркестра – и Путин не понял, что происходит. Он застыл, а через несколько секунд обернулся к иностранным лидерам и сделал вид, что ничего не произошло. Впрочем, невооруженным глазом можно было увидеть страх в его глазах.

Путин на параде Победы испугался хлопка. ФОТО: сундуки с видео / ©
Путин на параде Победы испугался хлопка. ФОТО: сундуки с видео

Напомним, ранее сообщалось, что Путин прибыл на главную площадь Москвы для выступления с чемоданом. На видео виден охранник, который был рядом с российским диктатором. Он в руках держал "черный чемоданчик".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
22к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация