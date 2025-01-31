Во время переговоров и Украине, и России придется чем-то поступиться: госсекретарь США сообщил детали

Конфликт нужно прекратить, и он должен закончиться долговременным миром, поскольку он нежизнеспособен, подчеркнул Марко Рубио.

В любых переговорах и Украина, и Россия должны будут чем-то поступиться.

Об этом госсекретарь США Марк Рубио заявил в интервью для Мегин Келли.

"В любых переговорах обе стороны должны будут чем-то поступиться. Я не собираюсь договариваться об этом заранее. Я имею в виду, что это будет работа жесткой дипломатии, как мы привыкли делать в мире в прошлом, и мы были реалистами по этому поводу", – сказал он.

Но обе стороны, по словам Рубио, в переговорах должны что-нибудь дать, и это займет время.

"Но по крайней мере у нас есть президент, который признает, что наша цель такая. Конфликт нужно прекратить, и он должен закончиться долговременным способом, поскольку он нежизнеспособен", – резюмировало американское чиновник.

Напомним, Марко Рубио заявил, что будущее Украины под угрозой из-за войны и массовой эмиграции населения. Госсекретарь США отметил, что война на Украине затянулась. По его убеждению необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.

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