Во время переговоров Меркель и Путина раздался неожиданный телефонный звонок: видео

Канцлер Германия вынуждена была достать из кармана мобильный телефон, на который поступил вызов во время ее встречи с президентом России.

В пятницу, 20 августа, в Москве началась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая вскоре должна покинуть этот пост. Во время вступительной речи российского президента на открытой для прессы части встречи в кармане брюк немецкого канцлера вдруг зазвонил телефон.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.

Телефонный звонок раздался в тот момент, когда Путин говорил о развитии экономического сотрудничества между двумя государствами. "Мы постоянно находимся в телефонном контакте", — отреагировал на ситуацию российский президент.

Перед началом встречи с Путиным Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском парке в Кремле.

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Напомним, что на переговорах в Москве будут обсуждаться конфликт на востоке Украины, ситуация в Беларуси и Афганистане, а также борьба с пандемией коронавируса. Меркель также должна поставить вопрос о судьбе лидера российской оппозиции Навального, которого посадили в тюрьму, чтобы изолировать от российской политики.

Важным вопросом для Украины будет энергетическое сотрудничество и сохранения транзита российского газа через территорию нашего государства после запуска "Северного потока-2".

В воскресенье, 22 августа, запланирован визит Ангелы Меркель в Киев.

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