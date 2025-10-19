Во время полета над США загадочный объект повредил самолет - пилот получил ранения: детали инцидента

Самолет / © defence-blog.com

В небе над США произошел инцидент, который авиационные эксперты уже назвали одним из самых загадочных за последние годы. Пассажирский самолет United Airlines Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс UA1093 из Денвера в Лос-Анджелес, был вынужден экстренно приземлиться в Солт-Лейк-Сити из-за трещины на лобовом стекле кабины пилотов. Один из членов экипажа получил легкие травмы.

Об этом пишет издание Aviation A2Z.

Инцидент произошел 16 октября 2025 года на высоте около 36 000 футов (более 11 км), когда самолет со 140 пассажирами и членами экипажа направлялся в направлении Лос-Анджелеса.

По данным авиационных порталов, экипаж заметил трещину в центральной части лобового стекла. Командир судна немедленно снизил высоту до 26 000 футов и принял решение об аварийной посадке в ближайшем аэропорту — Salt Lake City International Airport.

Посадка прошла без осложнений, пассажиры покинули самолет спокойно, после чего их пересадили на резервный Boeing 737 MAX 9, который доставил людей в Лос-Анджелес с задержкой около шести часов.

Обычно подобные случаи случаются из-за резких перепадов температур или микродеформации стекла, и тогда авиакомпании действуют по стандартной процедуре: самолет останавливают, проверяют, заменяют стекло.

Однако на этот раз эксперты обратили внимание на странные признаки повреждения. Авиационный блогер JonNYC опубликовал фото из кабины, на которых видны темные следы ожогов возле трещины, будто стекло подверглось воздействию высокой температуры или удару с большой энергией.

Кроме того, пилот, находившийся за штурвалом, получил синяки на руке, что свидетельствует о физическом воздействии, возможно — из-за удара мелкого объекта, который пробил или ударил по внешнему слою стекла.

Одной из главных версий сейчас является столкновение с фрагментом космического мусора или микрометеоритом. По словам экспертов, на орбите Земли находятся тысячи обломков спутников и частей ракет, которые иногда попадают в плотные слои атмосферы. Даже микроскопический фрагмент, движущийся со скоростью более 20 км/с, может создать мощный удар.

Хотя такие инциденты крайне редки, признаки обугливания на стекле Boeing 737 MAX заставили специалистов рассмотреть именно эту версию. Окончательного подтверждения пока нет — Федеральная авиационная администрация США (FAA) проводит техническую экспертизу обломков стекла и корпуса самолета.

В United Airlines подтвердили факт аварийной посадки, отметив, что экипаж действовал четко в соответствии с протоколами безопасности. «Команда приняла правильное решение — снизить высоту и приземлиться в ближайшем аэропорту. Пассажиры не пострадали, самолет пройдет полную проверку», — сообщили в авиакомпании.

В компании также уточнили, что подобные ситуации с трещинами в окнах кабины случаются, но безопасная посадка — обязательная процедура, даже если повреждение незначительное.

Авиационные эксперты отмечают, что сам по себе факт трещины на лобовом стекле — не редкость, однако наличие ожогов и травма пилота делают этот инцидент исключительным. «Похоже, что это был удар объекта с большой кинетической энергией. Если подтвердится, что это метеорит или обломок спутника — это будет беспрецедентный случай для коммерческой авиации», — отметил авиааналитик из компании Aviation A2Z.

После инцидента все 140 пассажиров были размещены в терминале, а пилоту оказали медицинскую помощь. Самолет с регистрационным номером N17327 сейчас снят с эксплуатации для детального обследования.

Эксперты ожидают, что результаты расследования FAA обнародуют в течение нескольких недель. Если подтвердится гипотеза об ударе космического объекта, это может стать первым официально зафиксированным случаем такого рода в истории гражданской авиации.

