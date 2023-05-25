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Во время полета в салоне пассажирского самолета раздался взрыв и начался пожар: что произошло потом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
5642
Время на прочтение
2 мин
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Во время полета в салоне пассажирского самолета раздался взрыв и начался пожар: что произошло потом

Во время рейса в салоин пассажирского самолета раздался взрыв / Фото: sputnik-georgia

Пассажиры борта добрались до места назначения через 24 часа.

Электронная сигарета взорвалась в салоне самолета Airbus A320, летевшего из Женевы в Амстердам. Это вызвало массированную панику среди пассажиров. На борту находился 191 человек.

Об этом пишет Mirror.

По словам пассажиров, они услышали "хлопок" после того, как взлетели из Женевы, Швейцария, около 15:00 18 мая.

Позже в Сети появились кадры из этого. На них видны клубы дыма, выходившего из отделения для ручной клади. Полочка светится оранжевым цветом, тогда группа мужчин пытается схватить сумку с электронной сигаретой и потушить огонь голыми руками. Затем видно, как один мужчина все же достает раскаленное устройство и отвергает его, а другие мужчины пытаются своими силами потушить опасный предмет. В это время дым заполняет кабину салона.

"Кажется, что это продолжалось вечность, когда на самом деле прошло всего несколько секунд, и все погасло очень быстро. Был такой запах, который проникал в горле. Мы запаниковали, потому что застряли на самолете", — рассказал один пассажир.

Компания EasyJet сообщила, что инцидент будет официально расследоваться в соответствии с процедурами.

Напомним, что самолет пришлось срочно посадить в аэропорту из-за неугомонных криков в салоне.

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Дата публикации
Просмотры
5642
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