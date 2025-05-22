Во время полета в самолете женщина заявила, что у нее бомба: как все закончилось

Женщина устроила дебош на борту самолета / © Associated Press

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Во время полета нетрезвая гражданка Великобритании устроила дебош на борту самолета, который направлялся из Тенерифе в Глазго. Из-за этого пилоты были вынуждены приземлить борт в другом аэропорту.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

По данным издания, нетрезвая британка устроила дебош на борту самолета. Она угрожала другим пассажирам "бомбой" и тем, что "забрасывает их бутылками из-под вина".

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Блэр Морган, пассажирка самолета, рассказала MailOnline, что пассажиры были напуганы после того, как "разъяренная, враждебно настроенная пассажирка вела себя агрессивно по отношению к персоналу и другим пассажирам".

"Она нападала на пассажиров, будучи пьяной и курила в проходе. Она также вставала на сиденье, снимала с людей наушники и разговаривала с ними, угрожая причинить боль и избить их бутылками. Она продолжала вставать и вести себя как большой сильный человек, будто она управляла самолетом", - говорит пассажирка.

Блэр сказала: "Многие пассажиры не знали, что делать. Все были расстроены и напуганы. Это было действительно страшно - это не то, чего вы действительно ожидаете".

Бортпроводники и пилоты решили перенаправить самолет в ближайший аэропорт в Фару, Португалия. Тогда агрессивную женщину задержали, но она не остановилась и начала бросаться на охрану. Тогда ее повалили.

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Только после того, как агрессивную пассажирку и ее парня высадили, самолет направился в Глазго.

В компании Ryanair, на борту которой произошел инцидент, осудили поведение пассажирки.