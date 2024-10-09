Во время полета внезапно умер пилот пассажирского самолета: чем все закончилось

Во время полета внезапно скончался пилот пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом пишет CBS News.

Известно, что 59-летний пилот Ильчехин Пехливан сначала потерял сознание, ему пытались помочь, однако мужчина умер. Представитель авиакомпании Яхья Устун сообщил, что самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке. Инцидент произошел после того, как самолет вылетел из Сиэтла во вторник вечером, написал в социальных сетях представитель авиакомпании Яхья Устун.

"Пилот нашего Airbus 350 рейса TK204 из Сиэтла в Стамбул потерял сознание во время полета. После неудачной попытки оказать первую медицинскую помощь, экипаж самолета с другим пилотом и вторым пилотом решили совершить экстренную посадку", - говорится в сообщении.

Пилот работал в Turkish Airlines с 2007 года, прошел медицинское обследование в марте, во время которого не было обнаружено никаких признаков каких-либо проблем со здоровьем, написал Устун.

"Турецкие авиалинии глубоко переживают потерю нашего капитана и выражают самые искренние соболезнования его семье, коллегам и всем его близким", - сказал он.

Напомним, парализованный журналист был вынужден ползти в туалет в самолете из Польши.

Читайте также: