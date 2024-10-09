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Во время полета внезапно умер пилот пассажирского самолета: чем все закончилось

Во время полета внезапно умер пилот пассажирского самолета: чем все закончилось

Во время полета умер самолет

Пилоту было 59 лет.

Во время полета внезапно скончался пилот пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом пишет CBS News.

Известно, что 59-летний пилот Ильчехин Пехливан сначала потерял сознание, ему пытались помочь, однако мужчина умер. Представитель авиакомпании Яхья Устун сообщил, что самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке. Инцидент произошел после того, как самолет вылетел из Сиэтла во вторник вечером, написал в социальных сетях представитель авиакомпании Яхья Устун.

"Пилот нашего Airbus 350 рейса TK204 из Сиэтла в Стамбул потерял сознание во время полета. После неудачной попытки оказать первую медицинскую помощь, экипаж самолета с другим пилотом и вторым пилотом решили совершить экстренную посадку", - говорится в сообщении. 

Пилот работал в Turkish Airlines с 2007 года, прошел медицинское обследование в марте, во время которого не было обнаружено никаких признаков каких-либо проблем со здоровьем, написал Устун.

"Турецкие авиалинии глубоко переживают потерю нашего капитана и выражают самые искренние соболезнования его семье, коллегам и всем его близким", - сказал он.

Напомним, парализованный журналист был вынужден ползти в туалет в самолете из Польши.

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