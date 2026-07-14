Во время полёта треснул иллюминатор и мужчину начало высасывать из самолёта: новые шокирующие подробности

Мужчина едва не погиб из-за поломки самолета / © Reuters

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Во время рейса из-за поломки мужчину чуть не высадило из самолета. Его спасла жена.

Об этом пишет Daily Mail.

Что известно об инциденте

В самолете Boeing 737-800 рейса FR1879, следовавшем из Салоник (Греция) в Мемминген (Германия), во время полета оторвалась часть двигателя и пробила иллюминатор.

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Пассажиры рассказали, что через несколько мгновений после взлёта услышали оглушительный взрыв, который, как выяснилось, был вызван разбиванием иллюминатора самолёта.

Тогда Любишу Каровича, сидевшего у иллюминатора, начало вытягивать из салона. Это произошло на высоте более 6096 метров.

Жена Любиша Светлана Гркович схватила мужа за ноги и удерживала его. Впоследствии женщине помогли другие пассажиры. Люди затащили мужчину обратно в салон.

Женщина рассказала, что, не задумываясь, сразу схватила мужчину за ноги.

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«Я подумала: „Если мы умрём, то умрём вместе“. Это было ужасно», — отметила Светлана.

Она отметила, что после этого в салоне начался хаос. Однако один мужчина и одна женщина бросились ей на помощь.

Гркович сказала, что хотела бы лично поблагодарить героического пассажира, который помог спасти жизнь её мужу.

В каком состоянии находится мужчина

Карович остается в больнице и, как полагают, не может говорить из-за полученных травм. У него также есть ожоги от трения, и он находится в состоянии сильного шока. Его жена рассказала, что он получил серьезную травму руки, а также имеет ряд ожогов.

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Она вспомнила, что во время инцидента он несколько раз терял сознание и почти ничего не помнит из того, что произошло.

Последствия аварии самолета

На видео, опубликованном бортпроводником Ryanair, было видно, что у самолета отсутствовала лопасть двигателя и имелись повреждения на внешней поверхности корпуса, после чего камера перешла на разбитое окно. Также была заметна большая дыра в боковой части корпуса двигателя.

Другой свидетель рассказал греческой телекомпании ERT, что «голова и плечи мужчины торчали из разбитого окна».

Пассажиры опасались, что «не выживут», поскольку самолет летел с поврежденным иллюминатором около 30 минут.

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Один из свидетелей, сидевший в задней части самолета, отметил, что сначала не понял, что произошло.

«Мы думали, что падаем, — сказал он. — Мы надели кислородные маски, не зная, выживем ли».

Свидетель добавил, что у Каровича «на голове была кровь» и что он «несколько раз терял сознание».

Позиция Ryanair

Представитель Ryanair сообщил изданию Daily Mail: «В пятницу утром рейс „Ryanair“ из Салоник в Мемминген вернулся в Салоники вскоре после взлета, когда во время полета откололось стекло пассажирского иллюминатора. Самолет приземлился в обычном режиме, и пассажиры вернулись в терминал. Один пассажир обратился за медицинской помощью на земле в Салониках и получил её».

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