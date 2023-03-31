Во время попойки в Польше мужчина убил пассию знакомого: все думали, что женщина спит

Агрессивный мужчина угрожал расправой всем участникам алко-застолья. Он отметелил еще и соседку.

В польском Хожуве во время попойки 32-летний мужчина избил до смерти 59-летнюю сожительницу своего знакомого. То, что женщина мертва, ее сожитель заметил только утром.

Об этом сообщает inPoland.

В ночь на 25 марта компания знакомых распивала в квартире алкогольные напитки. Это была группа из четырех человек: 53-летний хозяин, его 59-летняя сожительница, их 44-летний друг и 32-летний мужчина, знакомство с которым произошло как раз перед трагедией.

Когда люди выпивали, в какой-то момент между женщиной и новоиспеченным знакомым возникла потасовка. Молодой человек избивал женщину, а когда ее сожитель пытался остановить все, то тоже получил пинков.

Шум и ссору в квартире услышала соседка. Она пришла в дом и пыталась успокоить агрессивного мужчину, однако тот избил и соседку. Молодой человек угрожал расправой также остальным участникам застолья, если кто-то из них обратится в полицию или вызовет скорую помощь.

В какой-то момент инцидент был исчерпан и мужчины вернулись к распитию алкоголя. На следующий день 44- и 32-летний мужчины вышли в магазин пополнить алкогольные запасы. Только тогда хозяин квартиры понял, что его сожительница мертва. Мужчина позвонил в полицию.

Суд арестовал злоумышленника на три месяца по подозрению в убийстве. За это ему может угрожать пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 26 марта в польском Лодзе группа людей напала и жестоко избила братьев-украинцев Андрея и Павла. Нападающие восклицали при этом: "Мы вас ненавидим, вы из Украины!"

Читайте также:

Полицейские, военные и спасатели поддержали женщин, потерпевших домашнее насилие