Во время предвыборных дебатов со скандального Жириновского сползли штаны: курьезное видео

Политик не растерялся и продолжил свой спич, поправляя одежду.
Одиозный российский политик, лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский едва не потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.
Так, во время выступления Жириновский обрушился с критикой на тех, кто "устроил капитализм».
"Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты", — заявил Жириновский.
В этот момент у политика резко сползли штаны. Жириновский не растерялся и продолжил свой спич, поправляя одежду.
Следует отметить, что инцидент произошел в прямом эфире.
Напомним:
- Накануне Владимир Жириновский приехал на съезд своей партии на тройке лошадей с кучером. Мероприятие, на котором члены партии обсуждали предстоящие выборы в Госдуму, проходило на московском стадионе ВТБ-Арена.