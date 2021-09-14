Во время предвыборных дебатов со скандального Жириновского сползли штаны: курьезное видео

Во время предвыборных дебатов со скандального Жириновского сползли штаны: курьезное видео

Политик не растерялся и продолжил свой спич, поправляя одежду.

Одиозный российский политик, лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский едва не потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.

Так, во время выступления Жириновский обрушился с критикой на тех, кто "устроил капитализм».

"Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты", — заявил Жириновский.

В этот момент у политика резко сползли штаны. Жириновский не растерялся и продолжил свой спич, поправляя одежду.

Следует отметить, что инцидент произошел в прямом эфире.

Напомним:

Накануне Владимир Жириновский приехал на съезд своей партии на тройке лошадей с кучером. Мероприятие, на котором члены партии обсуждали предстоящие выборы в Госдуму, проходило на московском стадионе ВТБ-Арена.

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