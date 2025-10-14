Во время принудительного выселения из общежития погиб 15-летний парень: что произошло

В Польше в общежитии произошла трагедия в общежитии / © Pexels

В Польше во время выселения из общежития трагически погиб 15-летний ученик.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В конце сентября в общежитии произошло ужасное событие — поздно вечером один из жителей выпал из окна. Его сверстник, который был с ним, сразу же побежал за помощью. Тяжело раненый подросток был доставлен в больницу. Несмотря на действия медиков, парень умер.

Дело расследовала районная прокуратура Бидгощ-Север. Прокурор Агнешка Голинская-Жолиняк сообщила, что «никакие обстоятельства не указывали» на тот момент, что «было совершено преступление».

Следствие установило, что в тот день ученики вернулись в общежитие в соответствии с правилами — до 22 часов. В общежитии комнаты арендуют жители из-за пределов Быдгоща, которые посещают средние школы на территории города. И хотя молодые люди появились вовремя, они нарушили другой пункт правил — они были в состоянии алкогольного опьянения. Воспитатели вызвали их родителей.

Учеников хотели принудительно выселить. Один из них спросил, может ли воспользоваться туалетом, но вместо этого пошел в свою комнату. Через мгновение он выпал из окна на четвертом этаже.

Также местное управление образования провело собственное расследование, которое установило, что воспитатели действовали в соответствии с правилами.

