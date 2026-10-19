Во время проповеди на священника упал огромный крест: перед смертью отец произнес пророческие слова

Патрисио Санчес / Facebook

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В Эквадоре на священника во время проповеди упал огромный крест. За несколько секунд до трагедии отец Патрисио Санчес посмотрел на прихожан и начал говорить о смерти.

Об этом пишет nypost.com.

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Отец Патрисио Санчес Молинари из церкви Пресвятой Девы Марии Неустанной Помощи на юге Гуаякиля размышлял над словами Иисуса. Он сказал своим прихожанам, что они не должны тратить свою жизнь впустую, листая ленту в телефоне, а вместо этого посвящать ее Богу и своим близким.

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«Однажды все мы, присутствующие здесь, тоже умрем, и порой время, которое мы тратим на разные дела, не имеет такого большого значения, как время, которое мы проводим с Богом. Время, которое мы посвящаем Богу, нашим братьям и сестрам, нашим мужьям, женам, детям и семье — это время, потраченное наилучшим образом», — сказал он.

Именно во время этой проповеди на священника упал огромный крест. Этот шокирующий инцидент был зафиксирован во время прямой трансляции проповеди, на которой слышалось, как испуганные прихожане кричали, спеша на помощь священнику и вызывая скорую помощь.

На место происшествия прибыли спасатели, но, по словам официальных лиц, в тот же день Молинари был признан умершим.

До сих пор остается неясным, что именно привело к отрыву тяжелого распятия от стены и его падению, а представители церкви публично не дали объяснений по поводу этого инцидента.

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